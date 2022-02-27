В Саратовской области число заразившихся коронавирусом превысило 200 тыс.

САРАТОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Число заболевших ковидом в Саратовской области за последние сутки составило 2 591, что на 2% меньше, чем сообщалось накануне. Каждый седьмой заболевший - ребенок до 14 лет, следует из данных, предоставленных в воскресенье региональным министерством информации и печати.

"На 27 февраля в Саратовской области зарегистрирован 2 591 новый случай заболевания коронавирусом. Общее количество заболевших в области составляет 200 029 человек", - говорится в распространенном министерством сообщении. Днем ранее сообщалось о 2 635 заразившихся.

Каждый второй случай заражений выявлен в Саратове, каждый пятый - в Энгельсском районе. Среди детей до 14 лет заразились 344 человека, свыше 500 инфицированных старше 65 лет. За все время пандемии в регионе выздоровели 156 тыс. человек, из них 2 526 - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются около 36,1 тыс. человек, в стационарах - 2,4 тыс. человек, что примерно на 10% больше, чем сообщалось в начале недели. По данным портала стопкоронавирус.рф, коллективный иммунитет в республике составляет около 53%.

В Саратовской области в связи со стабилизацией эпидемической ситуации было принято решение отменить QR-коды на территории региона. Также возобновляется учебный процесс в организациях дополнительного образования. С 14 марта саратовские МФЦ возвращаются к режиму работы без предварительной записи.