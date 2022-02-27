Потерявшуюся на Сахалине группу туристов нашли и доставили в Южно-Сахалинск

ТАСС, 27 февраля. Группу из шести туристов, пропавших на юге Сахалина, нашли и вертолетом доставили в Южно-Сахалинск, в медицинской помощи люди не нуждаются. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

"Обследовав территорию предположительного нахождения людей в 11:59 по местному времени (03:59 мск) спасатели обнаружили потерявшихся туристов на рыбоперерабатывающем предприятии "Соловьевка", посадили на борт вертолета Ми-8 МЧС России, который доставил их в аэропорт города Южно-Сахалинска, в медицинской помощи туристы не нуждались", - говорится в сообщении.

Вечером в субботу поступила информация о том, что с базы отдыха, расположенной южнее села Охотское, в сторону мыса Великан на снегоходе с санями выехала группа из шести человек, из них двое детей. Так как вечером они не вернулись, на поиски выехали спасатели со снегоходами, а также трое добровольцев на снегоходах. Эти работы результатов не дали, и утром в воскресенье на поиски вылетел вертолет.