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Военная операция на Украине
Обновлено 

Число прибывших в Польшу с Украины беженцев достигло 156 тыс.

Люди, стремящиеся попасть в Польшу с Украины, ждут в очереди от 15 часов до более двух суток

ВАРШАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 156 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter Пограничная охрана республики.

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"С начала военных действий на Украине (24 февраля) сотрудники погранохраны пропустили в сумме на всех погранпереходах с Украиной 187,7 тыс. человек. На въезд в Польшу - более 156 тыс. Вчера было оформлено рекордное число - 88,4 тыс., в том числе в направлении Польши - 77,3 тыс.", - указано в сообщении.

Люди, стремящиеся попасть в Польшу с Украины, ждут в очереди от 15 часов до более двух суток. Прибывающие пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев. Остальных встречают родные и близкие. В республике организован сбор материальной помощи для беженцев.

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УкраинаПольшаВоенная операция на Украине
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