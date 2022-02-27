Число прибывших в Польшу с Украины беженцев достигло 156 тыс.

ВАРШАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Около 156 тыс. беженцев прибыли в Польшу с Украины с начала военной операции. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter Пограничная охрана республики.

"С начала военных действий на Украине (24 февраля) сотрудники погранохраны пропустили в сумме на всех погранпереходах с Украиной 187,7 тыс. человек. На въезд в Польшу - более 156 тыс. Вчера было оформлено рекордное число - 88,4 тыс., в том числе в направлении Польши - 77,3 тыс.", - указано в сообщении.

Люди, стремящиеся попасть в Польшу с Украины, ждут в очереди от 15 часов до более двух суток. Прибывающие пользуются услугами специальных пунктов приема беженцев. Остальных встречают родные и близкие. В республике организован сбор материальной помощи для беженцев.