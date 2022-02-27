УФСИН планирует передать Росимуществу комплекс старых "Крестов" в первом полугодии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Управление ФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области планирует передать Росимуществу исторический комплекс следственного изолятора "Кресты" в первом полугодии 2022 года. Об этом ТАСС сообщил начальник управления генерал-майор внутренней службы Игорь Потапенко.

"Вопрос [передачи комплекса "Крестов" Росимуществу] в стадии завершения. <...> Он, действительно, больше года у нас решался. <...> В конце марта данный объект будет полностью освобожден. <...> Я думаю, в первом полугодии данный объект будет передан Росимуществу", - сказал он.

"Кресты", на замену которым построен комплекс в Колпине, появились как одиночная тюрьма в 1884 году, нынешнюю конфигурацию - двух зданий в форме крестов, давших ему историческое название - они обрели в 1890 году. На территории в 4,5 га расположились два корпуса с одиночными камерами, больница, инфекционный барак, морг, ледник, кузница и другие здания. Оба "креста" соединены между собой зданием административного корпуса, на верхнем этаже которого расположен пятиглавый храм.

С 1964 года "Кресты" стали следственным изолятором №1. Лица, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступлений, содержались там до вынесения приговора суда. В 2017 году подследственных перевели в новые "Кресты" в Колпино, а старое здание осталось на балансе управления ФСИН по городу и области. В здании также работал музей, однако в мае этого года его экспонаты также перевезли в новые "Кресты".