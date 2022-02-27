В природном парке под Волгоградом развивают новые направления экотуризма

ВОЛГОГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Специалисты природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" в Волгоградской области в этом году предложат туристам новые маршруты байдарочных сплавов, а также глэмпинг, кемпинги и другие направления экологического туризма. Об этом ТАСС сообщил директор природного парка Александр Федюнин.

"Перспективу развития рекреации администрация природного парка ["Волго-Ахтубинская пойма"] видит в планомерном развитии сети зеленых стоянок, обустройстве палаточных лагерей и кемпингов. <…> На стадии переговоров в 2022 году находится привлечение еще одного представителя сферы туристического бизнеса для реализации байдарочных сплавов на водоемах Волго-Ахтубинской поймы в теплое время года, а в зимнее - организации лыжных прогулок", - сказал Федюнин.

Он добавил, что в пойме также развивается новый рекреационный объект - глэмпинг - палаточный лагерь с комфортными условиями. Этот вид отдыха приобретает популярность у туристов, за несколько месяцев его посетили 500 человек, отметил Федюнин. Кроме того, в этом году завершится обустройство территории вокруг озера Лотосовое.

По словам собеседника агентства, уже более двух десятков лет специалисты парка работают над тем, чтобы туристы предпочитали самостоятельному посещению парка организованные виды отдыха. Для этого на особо охраняемой природной территории "Волго-Ахтубинской поймы" активно развивают направление экотуризма - отдыхающим предлагают посещать экологические тропы и маршруты, оборудованные зеленые стоянки, для них организуют активные виды досуга, экскурсии.

О природном парке

Природный парк "Волго-Ахтубинская пойма" расположен в Волгоградской области, на территории Среднеахтубинского, Ленинского и Светлоярского районов. Это уникальное природное образование в полупустынной зоне юга России - последний, практически единственный участок долины Волги, сохранивший естественное строение.