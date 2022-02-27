В МАП заявили, что гуманитарные и культурные проекты должны быть выведены из-под санкций

АФИНЫ, 27 февраля. /ТАСС/. Гуманитарные и культурные проекты должны быть выведены из-под санкций. Такое мнение выразил в интервью российским журналистам президент Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов. Он представил в Греции книгу, рассказывающую о 37 храмах Святой Софии во многих городах мира, в рамках культурного проекта по этим святыням.

"Я допускаю, что будут вводиться ограничения, но я считаю, что крайне нежелательно и вредно, в том числе для Европы, вводить ограничения на реализацию крупных гуманитарных, культурных проектов, которые укрепляют нашу общую идентичность на основе общих ценностей", - сказал Гаврилов.

"У нас состоялась встреча не так давно с греческим премьер-министром [Кириакосом] Мицотакисом. У нас состоялась, не только в ходе прошлого визита, но и сейчас, короткая беседа с руководством греческого парламента, с архиепископом, представителями правительства, учеными, ректором Афинского университета, представителями дипкорпуса. Я думаю, все понимают, что такие проекты - гуманитарные проекты, проекты восстановления доверия, защиты нашего общего культурного наследия, исторического наследия, которое может проявляться в том числе сейчас, в эпоху обострения ситуации, в миротворческих усилиях по предотвращению серьезных конфликтов, - должны быть выведены из-под санкций и максимально поддерживаться всеми ответственными силами мира, а не только Европы", - сказал глава МАП.

Президент МАП выразил "благодарность грекам, греческому парламенту, руководству Греции за откровенный диалог, за проявленные ответственность и заботу о сохранении отношений в области культуры, образования, бизнеса, политики, основанных на общекультурных корнях и религиозных ценностях".

Пока санкции не заработали

Сам Гаврилов сейчас под санкциями ЕС, но пока у него не было проблем с пересечением границы. "Я прилетел еще до оформления санкций. Но до сих пор, несмотря на заявления, я не видел никаких документов, мне не было представлено Евросоюзом никаких решений по персональному вопросу. И я считаю, что те, кто плохо разбирается в ситуации, в том числе в области международной безопасности, те, кто не понимает объем проблем и задач, которые стоят перед Европой, эти люди могут радоваться внедрению института санкций. Потому что это крайне опасно для всех, для России, для Европы, для Балкан и для той же Украины", - подчеркнул президент МАП.

При этом он пояснил, что пока санкции не сказались на работе МАП. "Мы знаем, что в Евросоюзе, как и многих странах, такие проекты разрабатываются, - сказал Гаврилов. - Я считаю, что было бы лицемерием и лживой позицией пытаться ударить по межпарламентским контактам с точки зрения якобы меркантильных интересов депутатов. На самом деле депутаты, как политики, как избранные народом люди, должны быть выведены из-под санкций, и мы всегда выступали на протяжении этих восьми лет против персональных санкций в отношении политиков". По его словам, депутаты, встречаясь друг с другом в Европе, в рамках двусторонних контактов и международных контактов, в том числе в различных международных организациях, "работают на укрепление мира, на доверие, на выстраивание понимания не только между элитами, но и между представителями народа, вырабатывают и реализуют конкретные проекты".

Взаимодействие с исламской конфессией

Президент МАП сообщил, что у этой организации имеется ряд конкретных проектов. "Мы планируем в этом году серьезное взаимодействие с руководителями исламской конфессии. Мы считаем, что христианский, прежде всего православный, и мусульманский диалог, сотрудничество, или как говорит патриарх [Кирилл] соработничество, является крайне важным. У нас немало сделано с Лигой исламских государств и с муфтиями России. Мы планируем такие встречи в России. Мы планировали посещение Сирии", - указал он. Он подчеркнул, что санкции также могут отразиться "на паломничестве, на туризме, на культурных и исторических проектах, проектах, в которых мы прежде всего ставим вопрос о защите прав человека, прежде всего страдающих христиан". "Мы планировали ряда мероприятий, в том числе посещение в Сирии разрушенных и вновь восстановленных святынь, таких как монастырь Святой Феклы в Маалюли, встречи с парламентом", - сказал Гаврилов.

Межпарламентская ассамблея православия объединяет политиков из 20 стран, состоит из парламентских делегаций, членами которых являются православные депутаты. Штаб-квартира секретариата МАП находится в Афинах.

В новость была внесена правка (14:18 мск) - передается с уточнением названия комитета Госдумы в первом абзаце, верно - комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.