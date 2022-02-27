Глава Архангельской области заявил о пройденном пике заболеваемости коронавирусом

"Рад сообщить, что в Архангельской области, наконец, пройден пик очередной волны заболеваемости COVID-19, - написал Цыбульский. - Мы видим, что заболеваемость стремительно идет на спад. Это отлично".

Он отметил, что на этой неделе ежедневно с амбулаторного и стационарного лечения выписывалось от 1,5 до почти 3,5 тыс. пациентов. При этом существенно снижается количество новых случаев заболеваемости коронавирусом: за последние четыре дня этой недели суточное количество заболевших не доходит до 1 тыс..

Постепенно снижается и число пациентов, которым требуется госпитализация, - сегодня их всего 36. "Такая ситуация позволяет нам переходить к постепенному смягчению действующих ограничений, в том числе отменить требование по предъявлению QR-кодов в общественных местах. В ближайшие дни вынесу этот вопрос на рассмотрение оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса", - добавил губернатор.

С начала пандемии в регионе выявлили 211 460 случаев заболевания, 167 142 человека выздоровели, 2 011 умерли.

С 11 октября 2021 года доступ в точки общественного питания, а также на массовые, досуговые, развлекательные и иные мероприятия в Архангельской области возможен только при наличии QR-кода о прохождении вакцинации, перенесенном заболевании, при предъявлении отрицательного ПЦР-теста или наличии медотвода от вакцинации. С 29 октября QR-коды требуются для посещения объектов розничной торговли, за исключением аптек, магазинов, торгующих продовольственными и непродовольственными товарами первой необходимости, при этом доля таких товаров должна составлять в ассортименте не менее 50%.