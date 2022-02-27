В Литве крупный оператор кабельного телевидения Telia отключил все российские каналы

ВИЛЬНЮС, 27 февраля. /ТАСС/. Крупный оператор кабельного телевидения Telia отключил в воскресенье ретрансляцию всех российских каналов. Об этом оператор сообщил в информации, разосланной СМИ.

"В связи с возможными санкциями ЕС и США в отношении владельцев каналов мы прекращаем в воскресенье их ретрансляцию без учета содержания программ", - приводятся в сообщении слова представителя компании Нортаутаса Луопаса.

Одновременно Telia направила обращение регулятору - подведомственной парламенту Комиссии по радио и телевидению, контролирующей деятельность радиостанций и телевизионных вещателей. "Просим оценить соответствие российских каналов законам Литвы и правовой базе ЕС, чтобы можно было их ретранслировать", - заявила компания.

Ранее она сообщила, что не намерена продлевать контракт на трансляцию российских каналов, ссылаясь на сомнения в прозрачности договора с поставщиком программ. Контракт действует до 30 апреля. Клиенты Telia лишились возможности смотреть примерно 40 российских каналов. Вместо них компания включила ряд новостных каналов на английском, немецком и французском языках.