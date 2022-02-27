В Москве собрали более 200 тыс. товаров для эвакуированных из Донецка и Луганска

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Жители Москвы собрали более 200 тыс. товаров для эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Первый грузовик с гуманитарной помощью укомплектован и отправлен в Воронежскую область. В рамках акции #Москвапомогает проходит сбор гуманитарной помощи для беженцев, прибывающих из Донецкой и Луганской народных республик", - говорится в сообщении.

На сайте мэра Москвы указано, что жители столицы могут принести продукты питания, средства личной гигиены, посуду, товары для детей и пожилых людей и другие необходимые предметы в ресурсный центр "Мосволонтер" и в 11 окружных центров Московского дома общественных организаций. На данный момент для жителей Донбасса удалось собрать более 200 тыс. разных товаров, 30 тонн продуктов и свыше 7 тыс. литров воды.