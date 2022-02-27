Заместители главы Минздрава РФ посетили регионы, принимающие граждан ЛНР и ДНР

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Заместители министра здравоохранения России побывали в приграничных регионах страны, принимающих эвакуированных граждан из Луганской и Донецкой народных республик. Об этом журналистам в воскресенье сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.

18 февраля главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По данным источника ТАСС в силовых структурах , число жителей республик, эвакуированных в Россию, превысило 122 тыс.

"Представители Минздрава России 26 и 27 февраля по поручению [министра] Михаила Мурашко совершили рабочие поездки в приграничные регионы страны, которые принимают основой поток граждан, вынужденно покинувших территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. Речь идет о Ростовской, Белгородской, Курской, Воронежской и Орловской областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по поручению главы министерства в данные регионы для усиления медицинской службы дополнительно направили врачей федеральных центров, специалистов федерального центра медицины катастроф, а также врачей-ординаторов медицинских вузов. Кроме того, для повышения качества помощи прибывшим в страну гражданам в Минздраве РФ создали оперативный штаб.

Работа в регионах

В частности, первый замглавы Виктор Фисенко посетил Ростовскую область где проверил размещение граждан, а также организацию вакцинации от коронавирусной инфекции. "Хочу отметить хорошую и слаженную работу всех служб. Всеми медикаментами пункты временного размещения оснащены. Большое спасибо медицинским работникам, которые трудятся здесь 24 часа в сутки", - цитирует его пресс-служба. Места размещения прибывающих в Орловской области посетил первый заместитель главы Минздрава Владимир Зеленский. Отмечается, что там граждан размещают в санаториях и лагерях, на местах круглосуточно дежурят высококвалифицированные медицинские работники, жители республик обеспечены всем необходимым.

По словам замминистра Андрея Плутницкого, посетившего Курскую область, в регион прибыли девять специалистов федеральных центров анестезиологи, хирурги, и реаниматологи. Он также встретился с подопечными реабилитационого центра имени Феодосия Печерского, где находятся 35 детей, эвакуированных из школы-интерната ДНР. По словам Плутницкого, сейчас с детьми работают логопеды, психологи, массажисты. "В целом хочу отметить, что оказание медицинской помощи взрослым и детям, эвакуированным из ДНР и ЛНР, в Курской области организовано на высоком уровне. Это не первый регион, который я посещаю по поручению министра. Вижу, что четко выстроено взаимодействие всех социальных служб, правоохранительных органов. Созданы хорошие условия для проживания граждан", - отметил он.

"На сегодня медицинская помощь в регионе оказана 340 эвакуированным, более 40 взрослых и 36 детей госпитализированы. Патологии самые разные. В основном это хронические заболевания. Помощь оказывается всем в полном объеме. На сегодняшний момент мы не видим никаких проблем с точки зрения организации медицинской помощи. Здравоохранение Воронежской области справляется в полной мере", - рассказал замглавы Минздрава Олег Салагай после посещения Воронежской области. Он добавил, что приезжим бесплатно выдают лекарства, организовывают консультации узких специалистов, а также проводят вакцинацию, в том числе от ковида.

Замминистра здравоохранения Евгений Камкин в свою очередь совершил визит в Белгородскую область. Он рассказал, что во всех пунктах размещения круглосуточно дежурят медицинские работники и бригады скорой помощи. Нуждающимся бесплатно выданы лекарственные препараты, проводится регулярное ПЦР-тестирование на коронавирус, также организована бесплатная вакцинация. "Все необходимое доставляется силами региона и волонтерами. Жалоб на работу пунктов временного размещения в Белгородской области не имеется", - рассказал представитель Минздрава.