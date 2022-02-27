Суточное число заражений коронавирусом в Псковской области за неделю сократилось на 12%

ПСКОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом за сутки в Псковской области за неделю сократилось на 12%: за последние сутки в регионе выявили 920 инфицированных, сообщила в воскресенье пресс-служба администрации региона. Неделю назад, 20 февраля, в регионе выявили 1 042 случая инфицирования, что стало наибольшим показателем за всю историю пандемии в Псковской области.

"Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 95 601 плюс 920 [за сутки]", - отмечается в сообщении.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии выявили 95 601 случай заражения коронавирусом, выздоровели 77 463 пациента, 1 572 человека умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов, а также обязательная вакцинация для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.