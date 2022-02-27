В Краснодаре несколько десятков человек с несогласованной акции доставлены в полицию

КРАСНОДАР, 27 февраля. /ТАСС/. Сотрудники полиции в Краснодаре доставили в отделы несколько десятков человек для установления личностей и обстоятельств после несогласованной акции в центре города, передает корреспондент ТАСС.

27 февраля в Краснодаре рядом с Триумфальной аркой в центре города проходила несогласованная акция. В районе ее проведения сотрудниками полиции осуществлялась охрана общественного порядка.

Как передает корреспондент ТАСС, с места проведения акции несколько десятков человек, в том числе журналистов, в сопровождении сотрудников полиции доставили на служебных автомобилях в отделы. Физическая сила не применялась. В отделах полиции производилось установление личностей доставленных в связи с участившимися случаями присутствия на несогласованных акциях под видом СМИ лиц, фактически не являющихся журналистами. После завершения процедур тех, у кого есть предусмотренные законом документы, подтверждающие факт их работы в СМИ, и выполняющих редакционные задания отпускают.

Совершивших административные правонарушения привлекают к ответственности по соответствующим статьям КоАП РФ, в отношении них составляются протоколы.