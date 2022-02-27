Белгородские власти расширили список школ на дистанте в районах, граничащих с Украиной

БЕЛГОРОД, 27 февраля. /ТАСС/. Власти Белгородской области скорректировали список школ, которые с понедельника продолжат обучение на дистанте из-за их близости с границей Украины. К учебным заведениям в четырех районах области добавили школы в Грайворонском и Волоконовском районах, сообщил в воскресенье на своей странице во "ВКонтакте" губернатор Вячеслав Гладков

"По тем школам, о которых я говорил в утреннем посте, которые остаются в дистанционном формате работы, добавить все школы Грайворонского района. В детских садах будут работать только дежурные группы. Также добавил одну школу Волоконовского района в селе Тишанка", - сказал Гладков, уточнив, что такое решение принято для перестраховки.

Глава региона сообщил, что с 28 февраля возобновят работу детских садов и школ в четырех районах, приостановленную 24 февраля из-за близости к границе Украины. Ранее на территории Белгородской области зафиксировали шесть эпизодов разрушений из-за снарядов. В связи с чем власти региона усилили контроль на всех социальных объектах и объектах инфраструктуры.