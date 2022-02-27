В ВОЗ предупредили об опасно низких запасах медицинского кислорода на Украине

СТОКГОЛЬМ, 27 февраля. /ТАСС/. Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге призывают обеспечить безопасную доставку на Украину критически важных предметов медицинского назначения тем, кто в них нуждается, и работают над обеспечением безопасного транзита грузов через Польшу. Об этом говорится в опубликованном в воскресенье совместном заявлении.

"Во время кризиса на Украине здоровье должно оставаться приоритетной составляющей гуманитарного реагирования, при этом системы и учреждения здравоохранения должны оставаться защищенными, функциональными, безопасными и доступными для всех, кто нуждается в основных медицинских услугах, а медицинские работники должны быть защищены, чтобы они могли продолжать спасать жизни, - отмечается в заявлении. - Это должно включать безопасное и надежное обеспечение основными медицинскими средствами, в том числе жизненно важными запасами медицинского кислорода, которые имеют решающее значение для пациентов с целым рядом состояний, в том числе с COVID-19 (которых в настоящее время в больницах насчитывается 1 700 человек), и пациентов с другими критическими заболеваниями (от новорожденных до лиц пожилого возраста), возникшими в результате осложнений беременности, родов, хронических состояний, сепсиса и травм".

"Ситуация с поставками кислорода на Украине приближается к очень опасной точке. Большинство больниц могут исчерпать свои запасы кислорода в течение следующих 24 часов, это подвергает риску тысячи жизней", - указано в тексте.

В документе также говорится о нехватке цеолита - химического продукта, необходимого для производства безопасного медицинского кислорода. По мнению ВОЗ, важные больничные службы подвергаются опасности из-за нехватки электроэнергии, а машины скорой помощи рискуют попасть под перекрестный огонь.

"Несмотря на проблемы, связанные с текущей ситуацией, ВОЗ работает над обеспечением поставок медицинских устройств, связанных с кислородом, и материалов для лечения травм. Для достижения этого ВОЗ активно ищет решения для увеличения поставок, которые, вероятно, будут включать импорт кислорода (жидкого и в баллонах) из региональных сетей. Этим поставкам потребуется безопасный транзит, в том числе через логистический коридор через Польшу. Крайне важно обеспечить доставку жизненно важных медицинских материалов, включая кислород, к тем, кто в них нуждается", - подытоживается в заявлении.