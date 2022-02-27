ФСБ показала видео прибытия девяти пограничников Украины на территорию России

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. ФСБ распространила видео прибытия на территорию России девяти украинских пограничников, отказавшихся проходить службу на Украине.

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Согласно видеозаписи, обнародованной Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России, пять украинских пограничников самостоятельно пересекают пропускной пункт. Четверых доставили на микроавтобусе в одно из подразделений погранслужбы ФСБ.

Как ранее сообщили в ЦОС ФСБ, 27 февраля через государственную границу РФ в Ростовскую область и Республику Крым прибыли 9 военнослужащих Госпогранслужбы Украины, отказавшихся проходить дальнейшую службу на территории Украины.

24 февраля в ФСБ сообщили, что украинские пограничники стали массово покидать места дислокации на российско-украинской границе. На территорию России в Брянской области и Крыму перешли 42 пограничника Украины, отказавшиеся проходить дальнейшую службу на территории этой страны.