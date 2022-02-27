Массовые акции протеста прошли в Варшаве и Кракове против спецоперации России на Украине

ВАРШАВА, 27 февраля. /ТАСС/. Несколько тысяч человек приняли в Польше в воскресенье участие в массовых акциях протеста против военной операции России на Украине.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, протестующие пришли к посольству России в Варшаве с украинскими и польскими флагами, транспарантами во имя мира и против военных действий. Полиции пришлось перекрыть улицу у посольства и несколько соседних центральных улиц Варшавы, когда протестующие отправились маршем к посольству Великобритании.

В Кракове, по данным полиции, на аналогичную акцию собрались около 2 тыс. человек. С центрального Главного рынка Кракова они прошли к российскому генеральному консульству.

Акция протеста также состоялась 27 февраля у посольства Белоруссии в Варшаве. Там собрались несколько сотен человек с бело-красно-белыми флагами, используемыми белорусской оппозицией. Они выступали против состоявшегося в Белоруссии республиканского референдума по внесению изменений и дополнений в конституцию страны, а также против участия Белоруссии в военной операции на Украине.

За безопасностью всех акций следит польская полиция. Российские дипломатические представительства круглосуточно охраняются.