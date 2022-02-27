Лидер итальянской партии "Лига" выступил против направления Украине вооружений

РИМ, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер входящей в правящую коалицию итальянской партии "Лига" Маттео Сальвини выступил против направления Украине вооружений и настаивает на необходимости вести диалог с Россией. Об этом он сказал в воскресенье в телевизионной программе "Медзора ин пью" на государственном телевидении РАИ.

"У Европы прошу не раздавать летальное оружие на границах с Россией, но следовать словам Папы Римского: диалог и дипломатия. Предпочитаю говорить о гуманитарных коридорах, не хочу, чтобы Италия и Европа, колыбель цивилизации, раздавали оружие. По крайней мере, не от моего имени", - сказал Сальвини.

Он считает, что в "интересах Европы хорошие отношения с Россией". "И даже в эти часы продолжаю считать, что с русскими надо говорить, чтобы остановить войну. Кто ошибся, тот заплатит. Но мы говорим о самой большой стране в мире с невероятной культурой, и не думаю, что кто-то хочет развязать ядерную войну. Поэтому давайте разделять политику и народ", - сказал Сальвини.

Как ранее стало известно из источников в правительстве, на его заседании 28 февраля обсудят вопрос оказания военно-технической помощи Украине.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Как указало Минобороны России, российские военные не наносят удары по городам, а выводят из строя только военную инфраструктуру, поэтому гражданскому населению ничего не угрожает.