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На Ставрополье в 2022 году почти 1,5 тыс. молодых семей получат сертификаты на жилье

За 15 лет действия программы квартиры в регионе получили 7 тыс. семей

ТАСС, 27 февраля. Почти 1,5 тыс. молодых семей в Ставропольском крае получат сертификаты на жилье в 2022 году. Об этом в Instagram в воскресенье сообщил глава края Владимир Владимиров.

"Вот такие свидетельства в скором времени изменят жизнь почти 1,5 тыс. молодых ставропольских семей. В этом году они должны получить сертификаты [на жилье] как на фото, но уже со своими фамилиями. Сейчас самое время искать жилье - на свое усмотрение его можно купить в новостройке, на вторичном рынке или направить средства на строительство частного дома", - говорится в сообщении.

Сертификаты на жилье будут предоставлять по краевой программе "Молодая семья", которая действует более 15 лет. "В свое жилье за это время переехали 7 тыс. семей. Дальше таких счастливых историй будет больше - программа действует до 2025 года. А получить помощь в оформлении документов можно в администрации по месту жительства", - пояснил Владимиров.

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