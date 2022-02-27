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В "Современнике" прокомментировали информацию о желании Ахеджаковой уехать из России

В театре сообщили, что информация не соответствует действительности
© Гавриил Григоров/ТАСС

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Информация о намерении народной артистки РФ Лии Ахеджаковой покинуть Россию размещена на фейковой странице и не имеет ничего общего с действительностью, сообщили в воскресенье в Московском театре "Современник".

"Спешим опровергнуть сведения, опубликованные сегодня в сети Instagram от имени Лии Ахеджаковой. Аккаунт @l_ahedzhakova - это фейк, созданный анонимным пользователем. Размещенная на данной странице информация о ее намерении покинуть страну, а также о пожертвовании средств в пользу ВСУ не имеет ничего общего с действительностью", - говорится в сообщении, опубликованном на странице театра в Facebook.

В сообщении подчеркивается, что в нынешней "чрезвычайно сложной ситуации" важен доступ к достоверной информации.

Теги
РоссияАхеджакова, Лия Меджидовна
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