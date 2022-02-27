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"Россия-1" увеличит время эфира программы "60 минут"

Изменения касаются периода с 28 февраля по 5 марта

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Телеканал "Россия-1" внес изменения в сетку вещания на неделе с 28 февраля по 5 марта. В частности, будет увеличено время эфира программы "60 минут", сообщили в пресс-службе вещателя.

"Изменения сетки телеканала "Россия-1" на неделе с 28 февраля по 5 марта. С понедельника по субботу после программы "Вести" в 21:20 будет выходить программа "Вечер с Владимиром Соловьевым". А после - многосерийный фильм "Годунов". Также расширенным выпуском с понедельника по пятницу будет выходить программа "60 минут" - в 11:30 и 17:30", - сообщили в пресс-службе.

Ранее Первый канал изменил сетку вещания в пользу общественно-политических программ.

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