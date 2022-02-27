Комиссия СПЧ призывает правозащитников в Европе отреагировать на травлю россиян за рубежом

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.

"Мы обращаемся к европейским правозащитникам: если вы готовы подтверждать свой статус реальными делами, то немедленно отреагируйте на вопиющие случаи травли наших сограждан, соотечественников - и особенно детей", - говорится в заявлении.

Отмечается, что обороты набирает не только антироссийская риторика, но и "прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского Союза и за его пределами подвергают граждан РФ, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ".

В заявлении приведено несколько эпизодов, о которых стало известно членам Совета. Так, в одной из школ Берлина учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские, а в одной из школ Манчестера (Великобритания) ученику младшего класса устроили допрос про [президента РФ Владимира] Путина и его действия на Украине.

"В соцсетях мы читаем истории реальных людей - российских студентов, которые рассказывают о том, как их выгоняют с занятий в Праге. Да, за одно то, что они - россияне. В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства РФ. В Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг. Вандалы покушались на мемориал павшим советским воинам в Берлине", - перечисляют в СПЧ.

В Совете отмечают, что "огромное количество граждан "прогрессивного сообщества" готовы сегодня травить россиян только за то, что они граждане РФ. "Этой травлей занимаются те, кто много и неустанно говорит о защите прав человека. Нам хотелось бы получить ответ от наших коллег из европейских правозащитных организаций, каким образом прямая травля и дискриминация по национальному признаку сочетается с правами человека", - говорится в заявлении.