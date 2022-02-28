"Единая Россия" с 28 февраля проведет неделю приемов граждан по вопросам здравоохранения

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Партия "Единая Россия" с 28 февраля по 5 марта проведет по всей России неделю приемов граждан, посвященную вопросам здравоохранения. Об этом сообщила глава партийной комиссии по работе с обращениями граждан, вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

"Мы будем не просто помогать в решении сложных вопросов, но и оценим степень их системности как на региональном, так и на федеральном уровне. Анализ данных, полученных в результате работы приемных по вопросам здравоохранения, позволит оценить и то, как реализуются пункты народной программы на конкретной территории и в целом в стране. Определив системные проблемы, мы сможем вместе с экспертами и ведомствами предлагать конкретные решения", - приводит пресс-служба единороссов слова Кузнецовой.

По ее словам, вопросы здравоохранения "стабильно остаются среди главных тем, с которыми люди обращаются в общественные приемные". "За время пандемии они приобрели особое значение. Проведение тематической недели приемов по вопросам здравоохранения позволит акцентировать внимание на проблемах, которые актуальны здесь и сейчас: лекарственное обеспечение, постковидная реабилитация, плановая и экстренная медицинская помощь, ее качество и доступность", - отметила вице-спикер Госдумы.

Она подчеркнула, что приемы проведут депутаты "Единой России" всех уровней, сенаторы, представители Фонда социального страхования, Фонда обязательного медицинского страхования, Ассоциации юристов России и медицинских ведомств.

Общественные приемные председателя "Единой России" Дмитрия Медведева работают во всех регионах страны. С января 2017 года по декабрь 2021 года в приемные партии поступило более 6 млн обращений. Традиционно людей интересуют вопросы ЖКХ, лекарственного обеспечения, оформления документов, благоустройства территорий, ремонта дорог, получения льгот и пособий.