Миграционный отток населения с Камчатки в 2021 году снизился почти на 12%

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 февраля. /ТАСС/. Уровень миграционного оттока населения на Камчатке в 2021 году снизился на 11,7% по сравнению с 2020 годом, следует из опубликованных Камчатстатом данных.

"За 2021 год в Камчатский край на постоянное место жительства прибыли 14 410 человек, выбыли 11 961 человек, что меньше, чем годом ранее, на 1 586 человек, или на 11,7%. Таким образом, миграционный прирост составил 2 449 человек", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется также, что в прошлом году на Камчатке родились 3 080 детей, умерли 4 489 человек. Естественная убыль населения составила 1 409 человек.