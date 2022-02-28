В ЕАО в марте ожидается теплая погода и понижение температуры ночью до минус 30 градусов

ТАСС, 28 февраля. Среднесуточная температура воздуха в Еврейской автономной области (ЕАО) в марте будет на два-три градуса выше средних многолетних значений, однако по ночам столбики термометров могут опускаться до минус 30 градусов, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Исходя из данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды средняя месячная температура воздуха ожидается на два-три градуса выше средних многолетних значений [и составит] от минус четыре до минус семи градусов. Но в отдельные ночи столбик термометра может опуститься и до минус 30 градусов, а днем подняться до плюс семи градусов", - сообщили в пресс-службе.

Перепады температур могут стать причиной промоин на водоемах и увеличат риск ухода под лед людей и техники, предостерегают эксперты.

Из-за колебания среднесуточных температур, неоднородной толщины льда, образования воздушного пространства между льдом и водой возможно образование промоин, затянувшихся коркой льда на всех реках области.