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В ЕАО в марте ожидается теплая погода и понижение температуры ночью до минус 30 градусов

Такие перепады могут стать причиной промоин на водоемах

ТАСС, 28 февраля. Среднесуточная температура воздуха в Еврейской автономной области (ЕАО) в марте будет на два-три градуса выше средних многолетних значений, однако по ночам столбики термометров могут опускаться до минус 30 градусов, сообщает пресс-служба территориального управления МЧС.

"Исходя из данных Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды средняя месячная температура воздуха ожидается на два-три градуса выше средних многолетних значений [и составит] от минус четыре до минус семи градусов. Но в отдельные ночи столбик термометра может опуститься и до минус 30 градусов, а днем подняться до плюс семи градусов", - сообщили в пресс-службе.

Перепады температур могут стать причиной промоин на водоемах и увеличат риск ухода под лед людей и техники, предостерегают эксперты.

Из-за колебания среднесуточных температур, неоднородной толщины льда, образования воздушного пространства между льдом и водой возможно образование промоин, затянувшихся коркой льда на всех реках области.

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