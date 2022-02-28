"Известия": депутат предлагает прописывать сирот в интернате до получения жилья

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова предлагает сохранять за детьми-сиротами регистрацию в домах-интернатах до получения ими жилья от государства. Соответствующий законопроект направлен в правительство на отзыв, пишет в понедельник газета "Известия".

Документ был разработан в связи с многочисленными обращениями подростков, столкнувшихся с проблемой отсутствия регистрации, сообщила его автор. "Сейчас дети подолгу стоят в очередях и фактически попадают в правовой вакуум. Не имея регистрации, они не могут устроиться на работу, получить льготы и пособия. Государство этот вопрос сейчас решает, но проблема пока остается", - пояснила Лантратова изданию.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, с которой ознакомилась газета, по состоянию на 1 августа 2021 года в списках на получение жилья находились 289 800 детей-сирот. При этом 199 700 из них не могут реализовать свое право на жилье, несмотря на то, что им уже исполнилось 18 лет. Сейчас регистрация в детских домах после совершеннолетия невозможна, а позволить себе снимать квартиру до получения полагающегося жилья может крайне малое число сирот. И поэтому, покидая профильные учреждения, они фактически выписываются "в никуда", отмечается в законопроекте.

Дополнительных средств для реализации поправки не потребуется, уточняется в документе.

Соавтор законопроекта, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов считает, что документ заслуживает поддержки. "Проблема такая существует. Регистрация у ребенка-сироты должна быть либо в детском доме до момента получения жилья, либо в ином государственном, муниципальном учреждении. Поэтому, полагаю, было бы правильно решить вопрос", - сказал Нилов "Известиям".