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Пандемия COVID-19

Глава Минздрава Малайзии призвал не считать COVID-19 обычным гриппом

Хайри Джамалуддин также отметил важность ревакцинации

СИНГАПУР, 28 февраля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Малайзии Хайри Джамалуддин призвал жителей не относиться к коронавирусу как к обычному гриппу на фоне очередной вспышки из-за штамма "омикрон". Об этом пишет в понедельник газета The Straits Times.

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"Наше общество продолжается бороться с волной заражения из-за "омикрона", поэтому не нужно в обычной жизни рассматривать COVID-19 как простой грипп", - указал глава ведомства. "Каждый летальный исход [от коронавирусной инфекции] является очень серьезным происшествием", - добавил он.

"Хотя омикрон-штамм приводит к менее тяжелым последствиям, все равно это не может быть обычным гриппом", - подчеркнул Хайри, призвав "обратить особое внимание на наиболее незащищенные социальные группы". Министр в связи с этим отметил важность ревакцинации, особенно для пожилых людей и лиц, имеющих медицинские показания.

На сегодняшний день полный курс иммунизации против коронавируса прошли почти 80% общего населения страны, около 45% получили бустерные дозы. На прошлой неделе Минздрав сообщил о рекордно высоком суточном приросте инфицированных - более 31 тыс.

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