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В аэропорту Анадыря из-за непогоды задержали четыре рейса

Среди них - маршруты в Залив Креста, Певек, Усть-Белую и Хабаровск

ТАСС, 28 февраля. Четыре рейса из аэропорта им. Ю. С. Рытхэу, расположенного в Анадырском районе Чукотки, задержаны по метеоусловиям. Некоторые самолеты не могут вылететь уже более четырех дней, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

Задержаны вылеты двух рейсов в Залив Креста, по одному в Певек и Усть-Белую. Рейсы в Хабаровск задерживаются с 24 и 25 февраля.

Чукотка вторую неделю находится в зоне влияния циклона. Он принес на полуостров ветер порывами до 25 м/с. В настоящий момент в Анадыре снег, скорость ветра - около 5 м/ с.

Аэропорт имени Юрия Рытхэу - международный аэропорт федерального значения совместного базирования в Анадыре.

Теги
РоссияЧукотский автономный округ
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