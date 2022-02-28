Власти Камчатки заявили о стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе

"За последние сутки прирост заболеваемости составил 341 случай. Несмотря на то, что этот показатель выше среднероссийского, ситуация в регионе за последние две недели остается стабильной. Так, за седьмую неделю средний показатель составил 377 случаев заражения в сутки, а за восьмую неделю - 378 случаев, то есть мы держимся стабильно. Отмечу, что в регионе зафиксировано снижение по количеству госпитализаций. За последние сутки госпитализирован 21 человек, что меньше показателей за предыдущие недели", - рассказала Сивак.

Она уточнила, что коечный фонд в регионе заполнен на 70%. На амбулаторном лечении остаются около 4,2 тыс. человек.

Из-за распространения в регионе коронавируса с начала ноября в учреждения органов власти, заведения общепита можно попасть только с QR-кодами о вакцинации или перенесенном за последние полгода ковиде. Первую дозу вакцины в регионе получили более 140 тыс. человек.