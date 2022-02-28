Кузбасс в 2022 году примет вторую международную студенческую стройку

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Вторая международная студенческая стройка пройдет летом 2022 года в Кемеровской области. Кроме бойцов студотрядов из регионов России, в ней примут участие студенты из Белоруссии, сообщили ТАСС в министерстве туризма и молодежной политики региона.

"Летом 2022 года в Кемеровской области состоится вторая международная студенческая стройка "Кузбасс". Участниками станут студотрядовцы из субъектов РФ, которые пройдут конкурсный отбор, а также приглашенные студенты из других стран. Точно будут участники из Беларуси", - рассказали в министерстве.

В ведомстве пояснили, что конкретные строительные площадки, где потребуется помощь студентов, традиционно определяются ближе к лету. Планируется, что они будут заняты в строительстве мемориала героям-сибирякам, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Комплекс с точной копией памятника "Воин-освободитель" из берлинского Трептов-парка появится в Кемерове рядом с Президентским кадетским училищем. Также помощь бойцов стройотрядов может потребоваться при возведении многофункционального спорткомплекса "Кузбасс-Арена" и в строительстве транспортного обхода Кемерова, по которому пройдет федеральная трасса Р-255 "Сибирь".

Как уточнили в министерстве, для кузбасских студентов колледжей и вузов в этом году впервые проведут бесплатное обучение рабочим специальностям. Его проведут в марте для около 1,5 тыс. человек. Новые навыки пригодятся студентам в летнем строительном сезоне и позволят выполнять более сложную и высокооплачиваемую работу.

Впервые Кузбасс принял международную студенческую стройку летом 2021 года. 300 студентов из 13 российских регионов, в том числе и Кемеровской области, а также Белоруссии и Казахстана работали на объектах капитального строительства в Кемерове, которые возводились к празднованию 300-летия с начала промышленного освоения региона. Они занимались укладкой тротуарной плитки, заливкой бетона, вязкой арматуры и вели складское хозяйство на стройках.