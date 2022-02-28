В селах ЕАО в этом году по госпрограммам начнут работать девять медиков

ТАСС, 28 февраля. Четыре врача и пять фельдшеров начнут в этом году работать в селах Еврейской автономной области (ЕАО) по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер". Им предоставят служебное жилье и подъемные выплаты, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

"В бюджете области запланировано 14 млн рублей для девяти специалистов - четырех врачей и пяти фельдшеров, которые поедут работать по программам "Земский доктор" и "Земский фельдшер" в фельдшерско-акушерские пункты и сельские амбулатории региона. Медикам предоставят служебное жилье", - сообщили в пресс-службе.

Годом ранее для работы в медучреждениях региона по госпрограммам приехали семь специалистов, положенные единовременные компенсационные выплаты получили два врача и пять фельдшеров.

В учреждениях здравоохранения области работает 403 врача, обеспеченность специалистами в государственных медорганизациях составляет 25,8 на 10 тыс. жителей. В медицинских вузах по договорам о целевом обучении учатся 183 студента и 24 ординатора, которые после окончания учебы будут обязаны вернуться в ЕАО и отработать в медучреждениях не менее трех лет.

Ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, - одна из задач национального проекта "Здравоохранение", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. Проект предполагает также снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год. Всего на реализацию нацпроекта в РФ планируется потратить в 2019-2024 годах более 1,7 трлн рублей.