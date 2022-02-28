На форуме в Красноярске 2-4 марта обсудят развитие экономики в условиях санкций

КРАСНОЯРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Развитие экономики в условиях санкций обсудят на Красноярском экономическом форуме, который пройдет 2-4 марта. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале первый вице-губернатор региона Сергей Пономаренко.

"Наверняка возникнут разговоры на тему, зачем проводить форум в такое непростое время. А на мой взгляд именно сейчас форум необходим как никогда. Фактически он станет первой крупной площадкой, где бизнес и власть смогут обсудить, как действовать в новых экономических условиях. Как продолжать действующие проекты и развивать новые в условиях введенных санкций", - сообщил Пономаренко.

По его словам, на форуме также будут обсуждаться вопросы поддержки бизнеса и общества со стороны власти. "Развитие Сибири как основа экономического развития страны становится еще более актуальным с учетом вызовов сегодняшнего дня", - добавил первый вице-губернатор.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Красноярский экономический форум - 2022 пройдет комбинированно в офлайн- и онлайн-форматах. Основной площадкой станет Сибирский федеральный университет. ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.