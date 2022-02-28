В Якутии пилотный проект по сопровождению проживания охватил более 30 инвалидов

ЯКУТСК, 28 февраля. /ТАСС/. Пилотный проект, запущенный в Якутии в 2021 году в сфере социального обслуживания для адаптации людей с ментальными заболеваниями, охватил свыше 30 человек. Об этом сообщил в понедельник ТАСС представитель Министерства труда и социального развития Республики Саха (Якутия).

Проект был запущен в марте 2021 года и рассчитан до марта 2024 года. Задача проекта - апробировать и внедрить стационарозамещающую технологию, которая позволяет адаптировать людей к проживанию дома или в условиях, близких к домашним, дать им возможность реализовать свой трудовой потенциал.

"Программа по внедрению в Республике Саха (Якутия) стационарозамещающих технологий для людей с инвалидностью была инициирована властями Якутии и поддержана госкорпорацией развития ВЭБ.РФ как проект социального воздействия. В проекте участвует две группы бенефициаров, всего 37 человек", - сообщили в министерстве.

В отделение сопровождаемого проживания в Якутске заселили первую группу - всего 12 человек из специализированных домов социального обслуживания. "Заселение участников проходило поэтапно в течение августа для благоприятной адаптации. Они разместились на двух этажах по пяти комнатам. В каждой комнате имеются необходимая мебель и санузел. В кухнях-столовых есть все для самостоятельного приготовления еды, в комнатах отдыха есть телевизор, диван, стол для занятий и настольных игр, есть также бытовая комната и зал с тренажерным оборудованием и столом для настольного тенниса", - рассказали в министерстве. Участники проживают при постоянном сопровождении соцработников, психологов и других специалистов.

Вторая группа из 25 человек - все они проживают в семьях - участвует в проекте в гостевом режиме. "Вместе с ними проведены учебно-тренировочные занятия, где с ребятами шла работа по социально-бытовым навыкам и этапам абилитации. Также ведется работа с родителями - диагностическая работа, индивидуальные и групповые психологические тренинги, анкетирование", - добавил представитель министерства.

Внедрением технологии сопровождаемого проживания занимается Санкт-Петербургская ассоциация общественных объединений родителей детей-инвалидов "ГАООРДИ". Кроме этого, "ГАООРДИ" содействует трудоустройству. Так, официально трудоустроено три человека, на трудовых пробах - трое, на дневной занятости - шестеро.