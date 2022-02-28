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Военная операция на Украине

Новосибирский губернатор: санкции против России не повлияют на нацпроекты в области

По мнению Андрея Травникова, это не приведет к сокращению финансирования или изменению сроков ввода объектов

НОВОСИБИРСК, 28 февраля. /ТАСС/. Введение санкций против России не повлияет на реализацию национальных проектов в Новосибирской области. Это не приведет к сокращению финансирования или изменению сроков ввода объектов, сообщил на оперативном совещании в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

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"Вполне возможно у кого-то из коллег появляются сомнения, а как все это делать в условиях новый санкций и изменения макроэкономической ситуации. Коллеги, никаких изменений в реализации национальных проектов и других федеральных программ, в которых мы участвуем, не предполагается. Не предполагается сокращения финансирования и смещения плановых сроков вправо", - сказал он.

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств заявили, что вводят санкции против российских физических и юридических лиц.

Теги
УкраинаРоссияТравников, Андрей АлександровичНовосибирская областьВоенная операция на Украине
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