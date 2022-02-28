Для медучреждений Хабаровского района региона обновили оборудование на 40 млн рублей

ХАБАРОВСК, 28 февраля. /ТАСС/. Свыше 60 единиц оборудования приобрели для учреждений первичного звена здравоохранения Хабаровского района региона, сообщил глава края Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале.

В Хабаровском районе проживает около 92 тыс. человек. Главным медучреждением района является Хабаровская районная больница, к которой прикреплено одно городское и 18 сельских поселений. В составе медицинской организации 43 структурных подразделения.

"В рамках программы <...> приобретено 65 единиц оборудования на сумму порядка 40 млн рублей", - написал Дегтярев. Речь идет о программе модернизации первичного звена здравоохранения, уточнили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

Дегтярев добавил, что в числе поставленного оборудования - цифровой маммограф, рентген-аппарат, аппараты УЗИ, кольпоскопы для медучреждений в поселениях Некрасовка и Тополево, гинекологические кресла и электрокардиографы для фельдшерско-акушерских пунктов и амбулаторий, передвижной флюорограф.

Программа модернизации первичного звена здравоохранения стартовала в прошлом году. Она ориентирована на обновление материально-технической базы учреждений, приобретение автотранспорта, ввод новых объектов, ремонт существующих. В прошлом году стартовало строительство шести объектов, пяти фельдшерско-акушерских пунктов и одной врачебной амбулатории на общую сумму более 280 млн рублей. Был также проведен капитальный ремонт шести объектов. В этом году на строительство, капитальный ремонт, закупку медицинского оборудования и приобретение автотранспорта в первичном звене здравоохранения направят средства в размере более чем 1,3 млрд рублей. Почти 95% из этой суммы составляет финансирование из федерального бюджета.