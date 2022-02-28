Во Владивостоке отменили дистанционное обучение для 30 тыс. школьников

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Ученики пятых-восьмых классов школ Владивостока, которые с 7 февраля обучались дистанционно из-за риска распространения коронавируса, вернулись к очному формату обучения. Всего в режиме онлайн занятия посещали около 30 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"С понедельника учащиеся пятых-восьмых классов школ Владивостока, которые с 7 февраля были переведены на дистанционное обучение, вышли на занятия в очном формате. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу и ОРВИ, в школах Владивостока сейчас нет", - сообщили в пресс-службе.

Учащиеся выпускных классов на дистанционный формат обучения не переходили, а у первоклассников в начале февраля были каникулы.

С начала пандемии в Приморье выявлено 150 919 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 124 311 граждан, 16,9 тыс. человек лечатся амбулаторно. Вакцинировались 1 011 174 человека.