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Пандемия COVID-19

Во Владивостоке отменили дистанционное обучение для 30 тыс. школьников

Классов, закрытых на карантин, в городе сейчас нет

ВЛАДИВОСТОК, 28 февраля. /ТАСС/. Ученики пятых-восьмых классов школ Владивостока, которые с 7 февраля обучались дистанционно из-за риска распространения коронавируса, вернулись к очному формату обучения. Всего в режиме онлайн занятия посещали около 30 тыс. человек, сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

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"С понедельника учащиеся пятых-восьмых классов школ Владивостока, которые с 7 февраля были переведены на дистанционное обучение, вышли на занятия в очном формате. Классов, закрытых на карантин по коронавирусу и ОРВИ, в школах Владивостока сейчас нет", - сообщили в пресс-службе.

Учащиеся выпускных классов на дистанционный формат обучения не переходили, а у первоклассников в начале февраля были каникулы.

С начала пандемии в Приморье выявлено 150 919 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 124 311 граждан, 16,9 тыс. человек лечатся амбулаторно. Вакцинировались 1 011 174 человека.

Теги
РоссияПриморский крайПандемия COVID-19
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