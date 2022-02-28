{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Для спасения горняков в ростовской шахте проложили более половины обходного пути

Они оказались заблокированными в результате обрушения горной породы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Более половины обходного пути проложено до горняков в шахте "Обуховская" в Ростовской области, которые оказались заблокированными в результате обрушения горной породы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Две трети обходного пути проложено. Работы очень трудоемкие, сопряжены с риском, ведутся круглосуточно", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, инцидент произошел около 08:00 25 февраля на шахте АО "Шахтоуправление "Обуховская". При проведении подготовительных работ в штреке протяженностью 120 м произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 м от устья выработки. В результате обрушения образовался завал. Ростехнадзор возбудил административное дело по данному факту.

Теги
РоссияРостовская область
Санкции в отношении России
Ростуризм рекомендует отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России
Ведомство также рекомендует туроператорам приостановить продажи туров в страны, которые ввели ограничения
Ростуризм рекомендует отказаться от посещения стран, которые ввели санкции против России
Читать полностью