Для спасения горняков в ростовской шахте проложили более половины обходного пути

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Более половины обходного пути проложено до горняков в шахте "Обуховская" в Ростовской области, которые оказались заблокированными в результате обрушения горной породы. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ростовской области.

"Две трети обходного пути проложено. Работы очень трудоемкие, сопряжены с риском, ведутся круглосуточно", - говорится в сообщении.

По данным региональных властей, инцидент произошел около 08:00 25 февраля на шахте АО "Шахтоуправление "Обуховская". При проведении подготовительных работ в штреке протяженностью 120 м произошло обрушение пород кровли на расстоянии 67 м от устья выработки. В результате обрушения образовался завал. Ростехнадзор возбудил административное дело по данному факту.