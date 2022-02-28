В Забайкалье заболеваемость коронавирусом снизилась на 14% за неделю

ЧИТА, 28 февраля. /ТАСС/. Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю зарегистрировало снижение заболеваемости коронавирусом в регионе за неделю, сообщила в понедельник пресс-служба краевого правительства.

"Наиболее значимое [снижение заболеваемости] - в возрастной группе 30-49 лет и 18-29 лет. Практически равно показателю прошлой недели в возрастной группе 65 лет и старше. Эта группа дала прирост заболеваемости позже, также позже будет давать снижение. Прошедшая неделя стала первой, когда было зафиксировано снижение заболеваемости COVID-19 на 14%", - говорится в сообщении.

Как уточнила руководитель краевого управления Роспотребнадзора Светлана Лапа, за последнюю неделю на дистанционный формат обучения было переведено 29 школ и 109 отдельных классов в 37 школах.

Заболеваемость коронавирусом в Забайкалье начала расти с начала января, всего врачи зарегистрировали 145 074 случая заражения, в том числе 1 483 - за последние сутки. Выписаны 117 017 человек, 2 491 пациент умер. Действует обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, согласование с надзорными ведомствами банкетов и корпоративов.

Привились от коронавируса более 616 тыс. жителей региона, в том числе более 179 тыс. человек прошли ревакцинацию.