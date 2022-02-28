В Москве начался прием заявок на проект "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Прием заявок на 15-й городской проект "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" стартовал в Москве. Авторские треки победителей музыкального конкурса будут звучать все лето в 15 парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Заявки от исполнителей принимаются на сайте Моспродюсера до 15 марта включительно. Там же участники могут ознакомиться с правилами проекта.

"Конкурс пройдет в три этапа. Сначала музыканты заполнят заявку на сайте организатора. В этом году сообщить об участии можно с 28 февраля по 15 марта. На следующем этапе конкурса, который состоится 14 апреля, финалистам предстоит пройти живое прослушивание у экспертного жюри, в которое войдут представители музыкальной индустрии", - говорится в сообщении. На заключительном этапе, 18 апреля, жюри отберет музыкальные произведения, а также объявит финалистов и победителей. Их треки будут звучать в парках Москвы после открытия летнего сезона.

"Внимание к проекту растет с каждым сезоном. Мы очень ждем заявок от новых ярких артистов, для которых этот проект стал бы настоящим карьерным бустером и началом большого пути в музыке. Он открывает возможности как для начинающих исполнителей, так и для популярных артистов. Сегодня треки финалистов "Плейлиста" не только звучат в главных парках столицы, но и становятся саундтреками больших российских сериалов, к ним прислушиваются скауты мейджор-лейблов, представители стриминговых платформ и программные директора радиостанций", - приводятся в сообщении слова директора Моспродюсера Андрея Петрова.

Проект "Плейлист Моспродюсер | Музыка в парках" существует с 2016 года. Его реализует Московский продюсерский центр при поддержке столичного департамента культуры и Мосгорпарка. Главная цель проекта - помочь начинающим исполнителям с авторскими песнями заявить о себе и познакомить аудиторию со своим творчеством. Композиции победителей проекта традиционно звучат в парках города.