Новый памятник природы создали в Алтайском крае для охраны редких птиц и растений

БАРНАУЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Более 3 тыс. га в Змеиногорском районе Алтайского края взяли под охрану, создав там новый памятник природы вблизи реки Колыванки. Он необходим для сохранения мест обитания редких птиц и растений, в числе которых краснокнижный черный аист, сообщает пресс-служба Минприроды и экологии региона в понедельник.

"Постановлением правительства края создан памятник природы значения "Бассейн реки Колыванки" общей площадью 3325,4 га. Он располагается на территории Змеиногорского района вблизи села Саввушка. Вся территория входит в состав ключевой международной орнитологической территории "Горная Колывань", имеющей большое значение для обитания таких редких птиц как черный аист, большая белая цапля. Среди охраняемых видов растений - кандык сибирский. Здесь представлена наиболее богатая в регионе водная флора, произрастают водяной орех, кувшинка. Местность выделена в качестве ключевой ботанической территории", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории нового памятника природы есть разнообразные ландшафты: участки черневой тайги, сосновых лесов, болота. Кроме того, река Колыванка питает известное Колыванское озеро, в связи с чем нуждается в охране, чтобы поддерживать гидрологический режим озера.

В Алтайском крае 116 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого значения - 35 природных заказников, 79 памятников природы, природные парки Ая и Предгорье Алтая. Кроме того, в регионе работают ООПТ федерального значения - Тигирекский заповедник и нацпарк "Салаир".