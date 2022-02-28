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В Воркуте отменили занятия для школьников и студентов из-за метели

Ожидается усиление ветра до 27 м/с

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. Школы и профессиональные учебные заведения Воркуты отменили в понедельник очные занятия из-за непогоды, в заполярном городе наблюдается метель и штормовой ветер порывами до 23 м/с, сообщается на сайте муниципалитета.

Ранее главное управление МЧС РФ по Республике Коми объявило штормовое предупреждение на 27-28 февраля, предупредив, что на севере региона ожидается сильная метель с ухудшением видимости и штормовым ветром.

"В связи со сложными погодными условиями принято решение об отмене занятий в общеобразовательных учебных заведениях Воркуты с первого по 11-й класс, для первого и второго курсов дневных отделений средних профессиональных учебных заведений", - говорится в сообщении.

По данным авиаметеостанции Воркуты, днем 28 февраля ожидается сильная метель с ухудшением видимости до 300-800 м, ветер к вечеру усилится до 27 м/с, температура воздуха - минус 1-5 градусов.

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