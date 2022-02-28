Снегопад и ветер до 25 м/с ожидают в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильных дождях, снегопадах и усилении ветра до 25 м/с в понедельник и вторник в Крыму. Об этом сообщается на сайте республиканского МЧС.

Утром в понедельник в Симферополе малооблачно, без осадков, температура воздуха около 3 градусов тепла. Снежного покрова нет.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в связи с прохождением южного циклона до конца 28 февраля и в течение 1 марта в Крыму ожидаются мокрый снег, снег, отложение мокрого снега, местами очень сильные осадки. Усиление северо-восточного ветра с порывами до 25 м/с", - говорится в сообщении.

Спасатели рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные.