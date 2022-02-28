Портал правительства Тюменской области отключили из-за атаки злоумышленников

ТЮМЕНЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Сайт органов правительства Тюменской области временно отключен из-за атаки злоумышленников. Об этом в понедельник сообщили журналистам в информационном центре правительства региона.

"В целях предотвращения утечки данных портал правительства Тюменской области временно отключен от внешних сетей. С 25 февраля официальный портал правительства Тюменской области стал целью для злоумышленников. Сегодня, 28 февраля, значительно вырос внешний трафик, а также количество запросов на официальный портал правительства Тюменской области. В целях предотвращения утечки данных официальный портал временно отключен от внешних сетей", - говорится в сообщении.

Как добавили в инфоцентре, принимаются все необходимые меры по обеспечению устойчивой работы всех информационных ресурсов правительства Тюменской области.