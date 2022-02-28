СК РФ наладил прямой контакт с правоохранительными органами Донбасса

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет России наладил прямой контакт с правоохранительными органами Донбасса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

"По поручению председателя СК России управлением правового обеспечения и международного сотрудничества ведомства совместно с Главным следственным управлением проработан вопрос о взаимодействии с правоохранительными органами Луганской и Донецкой народных республик по вопросу расследования преступлений на территории Донбасса. Налажен прямой обмен информацией, необходимой для расследования преступлений, совершаемых военнослужащими ВСУ и нацбатальонами на Донбассе, а также на территории России", - говорится в сообщении.

В СК отметили, что тесное и постоянное оперативное взаимодействие со следственными органами ДНР и ЛНР позволит максимально эффективно расследовать такие преступления, ускорить процесс фиксации и сбора доказательств и установить всех причастных к ним лиц.