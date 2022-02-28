Стыковку двух частей моста через Зею в Благовещенске запланировали на август

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 февраля. /ТАСС/. Строители моста через реку Зею в Благовещенске планируют состыковать две части сооружения в августе. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба правительства области.

Новый автомобильный мост через Зею строится примерно в километре от существующего, который находится в аварийном состоянии. Деньги на его строительство выделены из федерального бюджета по поручению президента России Владимира Путина. Его строительство началось в 2020 году, движение по нему планируют открыть в 2022 году.

"Строители компании АО "БТС-Мост" приступили к третьей стадии надвижки руслового пролетного строения на правобережной строительной площадке. Соединить два берега планируется в августе", - говорится в сообщении. Специалистами надвинуто около 45% "пролета", что составляет 850 м.

"Всеми материалами объект укомплектован, работы на строительных площадках правого и левого берегов идут круглогодично и круглосуточно, независимо от погодных условий. Пандемия на строительный процесс не сильно повлияла. Идет дополнительная заготовка инертных материалов на левом берегу для укрепления откосов земляного полотна. С соблюдением всех требований системы контроля и доступа персонала вахтовым методом в работе задействовано около тысячи человек", - цитирует пресс-служба губернатора области Василия Орлова.

Проект мостового перехода предусматривает возведение 26 опор и вантовой конструкции. Его общая протяженность - девять километров, из которых два километра - мостовая часть, семь - подходы. Строительство ведется в километре от существующего моста, на мосту будет организовано автомобильное движение по одной полосе в каждую сторону. По предварительным оценкам, реализация проекта разгрузит существующую переправу на 40-60%, что позволит амурчанам с большим комфортом преодолевать путь между городом и федеральной трассой.