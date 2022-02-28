Число обращений эвакуированных из Донбасса на горячую линию МЧС снизилось вдвое

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 февраля. /ТАСС/. Количество звонков на горячую линию ГУ МЧС по Ростовской области, открытую для эвакуированных из ДНР и ЛНР, за последние дни снизилось практически вдвое, всего на горячую линию поступило более 2 тыс. звонков, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Как отмечают специалисты-психологи, в последние дни количество обращений на горячую линию заметно снизилось. Если в первые дни работы поступало до 60 звонков в час, то сейчас их число снизилось практически вдвое. Всего на телефоны горячей линии поступило порядка 2 тыс. обращений", - говорится в сообщении ведомства.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС, обращения связаны с вопросами получения выплат, поиском родных в ПВР Ростовской области. "Также звонят люди, предлагающие свою помощь", - добавили в ведомстве.

Телефоны горячей линии, по которым эвакуированные из ДНР и ЛНР могут получить психологическую и информационную помощь, работают круглосуточно. Номера телефонов: 8 800 201 59 79 и 8(863) 239-99-99.