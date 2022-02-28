В Северной Осетии откроют 14 временных пунктов размещения жителей ЛНР и ДНР

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии подготовили 14 временных пунктов размещения для жителей, эвакуированных из Донецкой и Луганской народных республик. Об этом сообщил на аппаратном совещании глава ГУ МЧС по республике Александр Хоружий.

"Подготовлено 14 пунктов размещения временного, все они проверены", - сказал Хоружий.

Глава региона Сергей Меняйло поручил до начала приема первых жителей ЛНР и ДНР - до 10 марта - проработать вопрос финансового обеспечения по части выплат, а также по вопросам питания и медицинского обеспечения. Также в приеме и размещении жителей будут помогать волонтеры.

Ранее главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин заявили об эвакуации жителей республик на территорию России, в частности в Ростовскую область, в связи с нарастающей угрозой боевых действий. По поручению президента РФ Владимира Путина эвакуированным, прибывающим в российские регионы, выплатят по 10 тыс. рублей. В Ростовской области введен режим ЧС.