Прибывшие в Волгоградскую область школьники из Донбасса приступили к обучению

ВОЛГОГРАД, 28 февраля. /ТАСС/. Учебный процесс стартовал для детей школьного возраста, прибывших в Волгоградскую область из Донбасса. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба региональной администрации.

"Поддержка беженцев организована на всех этапах их пребывания. Работу органов власти всех уровней координирует оперативный штаб Волгоградской области. С прибывшими людьми работают специалисты социальной защиты, пенсионного фонда, миграционной, юридической служб, финансовых институтов. Для детей школьного возраста, начиная с сегодняшнего дня, организован образовательный процесс", - цитирует пресс-служба губернатора Андрея Бочарова.

К обучению в регионе приступили более 120 ребят, прибывших в Волгоградскую область из Донбасса. Среди них один выпускник 11-го класса и восемь девятиклассников. Еще один - студент, который продолжит обучаться по своей специальности в Волгоградском колледже управления и новых технологий им Ю. А. Гагарина.

Ранее в Волгоградскую область прибыл поезд более чем с 400 эвакуированными из Донбасса. В настоящее время в регионе в общей сложности около 640 беженцев. Часть жителей ЛНР и ДНР прибыли на территорию области самостоятельно. В регионе в связи с прибытием жителей Донбасса введен режим ЧС, всего создано 94 пункта временного размещения.

Главы ЛНР и ДНР Леонид Пасечник и Денис Пушилин 18 февраля заявили об эвакуации жителей республик на территорию России в связи с нарастающей угрозой боевых действий. 21 февраля президент РФ Владимир Путин заявил о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, с их лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.