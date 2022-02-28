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Военная операция на Украине

В Румынии запретили работу Russia Today и Sputnik

Представитель правительства страны по печати Дан Кэрбунару сообщил, что сайты, которые "распространяют фейк-новости в контексте кризиса на Украине" были или будут закрыты

БУХАРЕСТ, 28 февраля. /ТАСС/. Представитель правительства Румынии по печати Дан Кэрбунару сообщил в понедельник на пресс-конференции, что ряд сайтов, которые "распространяют фейк-новости в контексте кризиса на Украине" были или будут закрыты. Об этом сообщило агентство Agerpres.

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"Румынские власти принимают меры, чтобы блокировать определенные источники, которые были идентифицированы как распространители фейк-новостей в контексте кризиса на Украине, - приводит его слова агентство. - Начиная с этого вечера ни один из операторов, распространяющих Russia Today в Румынии, не будет больше предоставлять эту услугу".

Кэрбунару зачитал список сайтов, подлежащих закрытию, среди которых несколько сайтов агентства Sputnik.

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