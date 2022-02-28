В Ненецком АО из-за непогоды отменили занятия для школьников

ТАСС, 28 февраля. Уроки для учеников школ Нарьян-Мара и поселка Искателей Ненецкого автономного округа, которые учатся во вторую смену, отменены в понедельник из-за сильного ветра, сообщает пресс-служба администрации региона.

"28 февраля для второй смены в школах Нарьян-Мара и Искателей установлен актированный день. Прогнозируемые погодные условия: усиление ветра в течение дня до 20 м/с", - указано в сообщении.

По данным Севгидромета, в Ненецком АО снег, мокрый снег, местами сильный, днем местами с дождем, метель, гололед. Ветер порывами до 22 м/с. Температура составит от -3 до +2 градусов.