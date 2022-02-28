В Северной Осетии планируют ослабить антиковидные меры

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют ослабить, либо вовсе снять ограничения, связанные с недопущением распространения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло на аппаратном совещании.

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"Исходя из обстановки, кое-какие меры, может, ослабим. До пятницы подготовьте хороший анализ совместно с Минздравом и посмотрим, какие ограничения можно снять, чтобы войти в нормальное русло жизни", - поручил Меняйло главному санитарному врачу республики Алану Тибилову.

По словам министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, в связи со снижением нагрузки на систему здравоохранения с 28 февраля возобновляются диспансеризация и профосмотры.

Лечение в ковидных стационарах проходят 574 человека, на амбулаторном лечении находятся 2 895 человек.