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Пандемия COVID-19

В Северной Осетии планируют ослабить антиковидные меры

С 28 февраля в регионе возобновляются диспансеризация и профосмотры

ВЛАДИКАВКАЗ, 28 февраля. /ТАСС/. Власти Северной Осетии планируют ослабить, либо вовсе снять ограничения, связанные с недопущением распространения коронавируса. Об этом сообщил глава региона Сергей Меняйло на аппаратном совещании.

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"Исходя из обстановки, кое-какие меры, может, ослабим. До пятницы подготовьте хороший анализ совместно с Минздравом и посмотрим, какие ограничения можно снять, чтобы войти в нормальное русло жизни", - поручил Меняйло главному санитарному врачу республики Алану Тибилову.

По словам министра здравоохранения республики Сослана Тебиева, в связи со снижением нагрузки на систему здравоохранения с 28 февраля возобновляются диспансеризация и профосмотры.

Лечение в ковидных стационарах проходят 574 человека, на амбулаторном лечении находятся 2 895 человек.

Теги
РоссияМеняйло, Сергей ИвановичСеверная ОсетияПандемия COVID-19
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